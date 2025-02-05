США вышли из Совета ООН по правам человека и Агентства по помощи палестинским беженцам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом сообщили пресс-пул Белого дома, а также агентства AFP и dpa.

Как отмечает AFP, указ Трампа также предусматривает пересмотр участия США в Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Агентство цитирует нового секретаря Белого дома Уилла Шарфа, который заявил об "антиамериканской предвзятости" в учреждениях ООН.

"В более общем плане указ призывает к пересмотру американского финансирования в ООН в свете огромных различий и уровней финансирования между разными странами", — добавил Шарф.

"Я всегда чувствовал, что у ООН огромный потенциал. Но сейчас она не реализует этот потенциал, — сказал Трамп при подписании документа. — Она не очень хорошо управляется и не выполняет свою работу".

Финансирование БАПОР со стороны США было прекращено еще в январе 2024 года при предыдущем президенте Джо Байдене после того, как Израиль обвинил 12 сотрудников агентства в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда же вслед за США финансирование БАПОР приостановили еще более десятка стран, в частности Германия, Великобритания, Япония и Австралия. Канада, Швеция и Италия отменили, но позже возобновили выплаты.

До этого США были крупнейшим донором БАПОР, предоставляя 300-400 млн долларов ежегодно. Во время первого срока Трампа в 2017-2021 годах он уже прекращал финансирование БАПОР, тогда же США выходили из Совета ООН по правам человека.

Другим указом во вторник президент США распорядился оказать "максимальное давление" на Иран. Трамп назвал документ "очень жестким" и призвал Тегеран навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. При этом политик заявил о готовности встретиться с президентом Ирана.

Все эти указы Трамп подписал накануне визита в Белый дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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