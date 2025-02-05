Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 150 человек

Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Минобороны РФ. Каждая из сторон освободила по 150 человек при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
В российском военном ведомстве заявили, что освобожденные россияне сейчас находятся в Беларуси, в ближайшее время их направят в РФ для лечения и реабилитации.
Обмен также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что некоторые из украинских военнослужащих, которые возвращаются домой, провели в плену более двух лет.
Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. В тот день Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.
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