Правящая партия Грузии лишила мандатов парламентских депутатов от оппозиции

В Грузии депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" в среду, 5 февраля, единогласно проголосовали за лишение 49 членов парламента от оппозиции, избранных в парламент страны по результатам выборов 26 октября 2024 года, депутатских мандатов. Такое решение автоматически подразумевает лишение депутатского иммунитета.

Тем самым число депутатов в парламенте Грузии сократилось почти на треть - со 150 до 101 человека. Оставшегося состава недостаточно для внесения поправок в конституцию страны, но хватит для принятия любых законов и для утверждения правительства даже с учетом бойкота оставшихся в парламенте 12 депутатов партии "За Грузию", уточняет "Радио Свобода".

Сразу после выборов депутаты от оппозиционных партий "За перемены", "Сильная Грузия" и "Единство" объявили их итоги фальсифицированными и обратились в парламент с заявлением об отказе от мандатов. Именно эти заявления и удовлетворило парламентское большинство. Четвертая оппозиционная партия - "За Грузию", тоже бойкотировавшая работу парламента, согласилась с мнением о фальсификации выборов, но от мандатов не отказалась.

Протесты против политики "Грузинской мечты"

Протесты в Грузии, начавшиеся сразу после парламентских выборов, возобновились в конце ноября, когда представители "Грузинской мечты" объявили о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз. В ходе протестов более 400 оппозиционеров были задержаны по административным протоколам о сопротивлении полиции. В отношении 53 активистов выдвинуты уголовные обвинения в "групповом насилии" и порче государственного имущества.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 3 февраля назвала неприемлемым жестокое подавление грузинских народных протестов. По ее словам, на данный момент Грузия в качестве кандидата на вступление в Евросоюз не оправдывает ожиданий Брюсселя.

За неделю до этого Совет Евросоюза приостановил действие части безвизового соглашения с Грузией. Оно отменено на неопределенный срок для грузинских дипломатов и должностных лиц, что может привести к тому, что им придется запрашивать визы для въезда на территорию Евросоюза, сообщили на сайте Совета ЕС. Постановление о полной отмене виз для граждан Грузии для поездок на территорию Евросоюза было принято в марте 2017 года.

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