США огласят в Мюнхене план завершения войны в Украине

Союзники США ожидают, что спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог представит план Дональда Трампа по завершению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, сообщило в среду, 5 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не уточнили, насколько подробно будет представлен план и в каком формате пройдет его презентация. Однако комментарии и публичные высказывания Келлога и других чиновников в последние недели дают понять, что план будет основан на принципе "мир через силу" - то есть через принуждение воюющих сторон к миру.

Заморозка конфликта

План Трампа, как пишет Bloomberg, предполагает потенциальную заморозку конфликта и сохранение украинской территории, оккупированной российскими войсками, "в подвешенном состоянии" с предоставлением Украине гарантий безопасности. Какими конкретно будут эти гарантии, не уточняется.

Сам Келлог ранее написал в соцсети Х, что примет участие в Мюнхенской конференции и "с нетерпением" ждет возможности поговорить о цели Трампа завершить "кровавую и дорогостоящую" войну в Украине. "Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", - написал спецпосланник.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США мнения по поводу способов урегулирования конфликта в Украине разделились. Часть команды Трампа выступает за давление на Москву для остановки продвижения России - такую идею поддерживают в том числе Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Но есть и те, кто выступает за сокращение помощи Украине. NBC не уточняет, кто в команде Трампа поддерживает данную идею.

Варианты урегулирования в Украине

Советники представили Трампу различные планы урегулирования конфликта в Украине советники Трампа представили ему еще летом. Так, инициатива Келлога предусматривала, что Киев получит больше оружия лишь при условии начала мирных переговоров. При этом Вашингтон должен был предупредить Москву, что США увеличат объемы помощи Украине, если российская сторона откажется от диалога.

Трамп после начала его второго президентского срока пригрозил ввести пошлины и санкции против всего, что Россия поставляет США, если Москва не согласится на сделку. В начале февраля Трамп предложил менять предоставляемую Киеву помощь на редкоземельные металлы и другие товары, которые Украина может предложить. Зеленский заявил, что Киев открыт к совместной добыче ископаемых.

Позиции Украины и России

Украина настаивала на реализации "формулы мира", которая предполагала вывод российских войск на границы 1991 года. Речь шла о Крыме, "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях, включенных в состав России в 2014-м и 2022-м по результатам проведенных там "референдумов". Позднее Зеленский допустил возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным при условии обеспечения гарантий безопасности со стороны США и ЕС. Он также выражал уверенность в возвращении утраченных территорий дипломатическим путем после окончания боевых действий и называл "сильным козырем" в переговорах вторжение украинских военнослужащих в Курскую область.

Путин летом 2024-го предлагал в качестве условий для прекращения огня и начала переговоров вывести украинские войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признать утраченные регионы частью России, закрепить безъядерный и внеблоковый статус Украины и снять с России международные санкции. Зеленский посчитал эту инициативу ультиматумом. Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Украины, и его примеру последует весь мир, утверждал Майк Уолтц.

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