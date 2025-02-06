Израиль вслед за США объявил о выходе из Совета ООН по правам человека

Израиль вслед за США объявил, что прекратит участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел страны Гидеон Саар.

"Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в работе СПЧ ООН", — говорится в опубликованном министром сообщении.

Саар обвинил Совет ООН по правам человека в "традиционной защите нарушителей прав человека" и "навязчивой демонизации единственной демократии на Ближнем Востоке — Израиля". "Этот орган сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма, вместо того чтобы продвигать права человека", — добавил политик.

Глава МИД Израиля также напомнил, что против его страны было принято более ста осуждающих резолюций, "что составляет более 20% всех резолюций, когда-либо принятых в Совете, — больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых".

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Агентство AFP отметило, что его указ также предусматривает пересмотр участия США в Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"Я всегда чувствовал, что у ООН огромный потенциал. Но сейчас она не реализует этот потенциал, — сказал Трамп при подписании документа. — Она не очень хорошо управляется и не выполняет свою работу".

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