Суд в Польше заподозрил премьер-министра Дональда Туска в организации госпереворота

Конституционный суд Польши начал расследование в отношении премьер-миинистра страны Дональда Туска по подозрению в организации государственного переворота. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Председатель польского Конституционного суда Богдан Свенчковский в конце января подал в прокуратуру страны уведомление, в котором изложил суть обвинения. По мнению Свенчковского, с декабря 2023 года Туск и другие высокопоставленные чиновники "в составе организованной преступной группировки" меняют конституционный строй Польши в том числе с помощью насилия и угроз. Документ был опубликован накануне.

В ответ на сообщение о расследовании Туск опубликовал в соцсети X видео, на котором он играет в пинг-понг. Ролик он сопроводил подписью "Государственный переворот" и смеющимся эмодзи. На видео политику сообщают о подозрениях в попытке изменить конституционный строй страны, на что тот, отбивая мячик, говорит: "Да ладно, у нас тут вопросы посерьёзнее".

Президент Польши Анджей Дуда прямо не прокомментировал, согласен ли он с подозрениями в адрес Туска, но отметил, что члены правительства нарушают закон.

Туск возглавил кабинет министров Польши в декабре 2023 года как лидер правоцентристской коалиции. В свою очередь, Дуда принадлежит к более радикальной консервативной партии "Право и справедливость", потерявшей власть по итогам выборов в позапрошлом году. Свенчковский ранее также избирался в Сейм по списку "Права и справедливости".

Следующие выборы президента Польши запланированы на май. Дуда, занимающий эту должность уже второй срок, не сможет в них участвовать. Как отмечает "Радио Свобода", в предвыборных опросах сейчас лидирует кандидат от партии "Гражданская платформа", которую возглавляет Туск.

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