Израильским военным поручили разработать план выезда жителей сектора Газа в третьи страны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа "добровольно покинуть" этот палестинский регион и "выехать в любую страну, готовую их принять". "План будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные механизмы для маршрутов по морю и воздуху", — написал он в соцсети X.

Кац приветствовал "смелую инициативу" президента США Дональда Трампа, которая "может создать широкие возможности" для жителей сектора Газа, желающих покинуть его, помочь им в переселении в принимающие страны и способствовать реализации планов "восстановления демилитаризованной Газы, которая не будет представлять угрозы после ухода ХАМАС", но это "займет много лет".

По словам министра, ХАМАС использовал жителей сектора Газа в качестве живого щита и построил "инфраструктуру террора", а теперь "держит их в заложниках, вымогая у них деньги через систему гуманитарной помощи и препятствуя их отъезду". "У жителей Газы должно быть право на свободу передвижения и миграцию, как это принято во всем мире", — подчеркнул глава израильского военного ведомства.

Среди стран, в которые, по его мнению, могли бы переехать палестинцы, Кац назвал Испанию, Ирландию, Норвегию и другие государства, которые "выдвигали ложные обвинения" против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа и "обязаны по закону" принять жителей этого региона, а если они откажутся, то "их лицемерие будет разоблачено". Кац упомянул также Канаду, которая имеет "организованную программу иммиграции" и "ранее выражала готовность принять жителей сектора Газа".

Трамп предложил взять под контроль сектор Газа и выселить палестинцев

Трамп, принимая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 4 февраля в Белом доме, заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и превратят прибрежную полосу в "ривьеру Ближнего Востока". "Мы будем его развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться", — добавил американский лидер и повторил высказанное им ранее требование о переселении палестинцев в другие арабские страны.

На вопрос о том, означает ли это отправку войск США в сектор Газа, Трамп ответил: "Мы сделаем то, что необходимо". Предложение американского президента вызвало критику со стороны политиков в Европе, Азии и в самих США, при этом подчеркивалась абсолютная неприемлемость подобных инициатив. В арабских странах и среди палестинцев идеи Трампа также были решительно отвергнуты.

На следующий день Вашингтон попытался смягчить высказывания Трампа о секторе Газа и разъяснить его позицию. Политик имел виду "временную релокацию" палестинцев из Газы, а не их переселение на постоянное место жительства в арабские страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трамп ожидает, что партнеры США в регионе, в особенности Египет и Иордания, "временно примут палестинских беженцев, чтобы мы могли восстановить их дома", поскольку сектор Газа сейчас — "непригодное для жизни любого человека место", пояснила она. Кроме того, Ливитт указала, что восстановление сектора Газа не будет оплачиваться США и что американские войска, скорее всего, не будут туда отправлены.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Израиль ввел войска в сектор Газа после масштабной атаки боевиков террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли десятки тысяч палестинцев, утверждает подконтрольное группировке министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно ведется эта статистика, в частности, сколько погибших были боевиками, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

В середине января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. На первом этапе предусмотрен обмен 33 заложников на 1904 палестинских заключенных в течение шести недель. ХАМАС заявил, что восемь из 33 заложников мертвы, но не уточнил их имен.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !