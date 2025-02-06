"Важные истории": Минобороны РФ могло завербовать в свои штурмовые отряды более 30 тысяч заключенных

В штурмовые отряды "Шторм Z", которые российские власти формировали из заключенных, могли завербовать из колоний больше 30 тысяч человек, подсчитали "Важные истории".

Журналисты изучили тысячи публикаций в соцсетях, в которых родственники российских военных ищут своих пропавших близких. На основе этих данных они вычислили, что большинство набранных в штурмовые отряды заключенных с апреля по сентябрь 2023 года получили личные жетоны с серией "АБ" и в определенном диапазоне (номер жетона состоит из двух букв и шести цифр).

Для анализа было взято шесть тысяч публикаций в соцсетях. Номера жетонов были указаны в 2038 случаях. Из них 657 человек имели личные номера серии "АБ", уточняют "Важные истории". Определив диапазон номеров, журналисты установили, что плотность их выдачи была довольно высокой (то есть пропусков между номерами было мало), исключили промежуток, в котором не было найдено ни одного номера, и получили цифру около 29 тысяч.

"Важные истории" отмечают, что их гипотеза основана на том, что в последовательности номеров не было больших пропусков — масштабов десятков или сотен. Если же таких больших пропусков не было, то реальная цифра вербовки может быть и выше, поскольку в изученные данные не попали военнослужащие из первой волны вербовки с конца февраля до апреля. "Вероятно, общее количество заключенных, прошедших через "Шторм Z", превышает 30 тысяч человек", — пишут "Важные истории".

С сентября 2023 года, как пишут журналисты, вербовка в колониях продолжилась под брендом "Шторм V", а заключенные стали получать жетоны тех же серий, что и остальные российские военные.

Набором заключенных из колоний вначале занимался основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Однако в феврале 2023 года эта функция перешла к Минобороны России, и ведомство начало формировать отряды "Шторм Z", бойцы которых, как и вагнеровцы, получали помилование спустя полгода службы. К сентябрю набор в "Шторм Z" закончился, а затем контракты на военную службу для заключенных стали бессрочными.

Заключенные, набранные в штурмовые отряды, рассказывали, что их используют на фронте как "пушечное мясо", а Reuters — что эти отряды также играют роль штрафных батальонов для провинившихся российских кадровых военных.

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