Спустя полгода после вторжения в Курскую область ВСУ предприняли новое наступление

О попытке украинской армии перейти в контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области сообщили в четверг российские телеграм-каналы. Позже эту информацию подтвердило Минобороны России — оно утверждает, что на данный момент все атаки отражены.

Командование ВСУ не комментировало эти сообщения.

"ВСУ снова пошли в "мясной штурм" Курской области. На данный момент активные боевые действия идут в окрестностях сел Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и близлежащей деревни Фанасеевка в 7 километрах от Суджи.

В контрнаступлении враг задействовал большое количество техники: ББМ, танки, тралы и свыше ста человек личного состава", — сообщил z-канал "Северный ветер".

"Противник пытается отбросить подразделения ВС РФ от н. п. Махновка, бои не стихают у н. п. Уланок, — пишет российский журналист Борис Рожин. — Противник наступает на технике (танки, ббм) силами до 3-х батальонов, по нему работает наша авиация и артиллерия. Обстановка тяжелая".

Неперспективное направление

Ровно полгода назад украинские войска вторглись в Курскую область. Тогда им удалось захватить более 1000 кв. км российской территории.

Несмотря на то, что российским войскам за полгода удалось отбить большую часть потерянного, под контролем ВСУ до сих пор остаются около 500 кв. км Курской области, включая райцентр Суджу.

Нынешняя активизация боевых действий произошла к юго-востоку от этого города. Этот участок фронта не выглядит для ВСУ перспективным — там труднопроходимая и малозаселённая местность, а главные города Курской области находятся на других направлениях, к северу от Суджи.

Вероятно, цель этой украинской операции — оттеснить на восток российские части, продвинувшиеся ближе других к райцентру, и снять угрозу его штурма. В случае потери контроля ВСУ над Суджей удержание остальной территории Курской области теряет смысл.

А в случае успеха украинского контрнаступления угроза нависает уже над российской группировкой, пробивающейся к Судже с юго-востока в районе села Плехово. Она может оказаться зажата как с севера, так и с юга, со стороны украинской границы. Там бездорожье и трудно отходить.

Но на данный момент операция ВСУ выглядит как локальная. Российские военные эксперты, как и ранее, не исключают, что это отвлекающий удар.

"Продолжают разгром"

Обе стороны заявляют об огромных потерях противника за полгода боёв.

В сводке Минобороны России по состоянию на 5 февраля говорится, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 57655 военнослужащих, сотни танков, БМП, БТР и артиллерийских орудий, тысячи бронированных и обычных автомобилей.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — рапортуют российские военные.

Украинский Генштаб заявляет, что "с начала Курской операции общие потери врага — около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч — убиты", 909 российских военных взяты в плен.

"Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек", — утверждает украинский Генштаб.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !