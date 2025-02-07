США ввели санкции против Международного уголовного суда из-за ордера на арест Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе санкций против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге в качестве ответной меры на выдачу им ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно указу Трампа, подписанному в четверг, 6 февраля, под финансовые и визовые ограничения со стороны США попадут должностные лица МУС, которые поддерживают расследования суда против граждан и союзников Соединенных Штатов, а также члены их семей.

В документе говорится, что МУС "совершил незаконные и необоснованные действия", направленные против США и Израиля и "без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении граждан Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль". После этого, по словам Трампа, суд "еще больше злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта".

Кроме того, президент США подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не попадают под юрисдикцию МУС. По его оценкам, действия суда в Гааге посягают на суверенитет Соединенных Штатов и угрожают работе в области национальной безопасности и внешней политики страны.

Палата представителей США одобрила санкции против МУС

В июне 2024 года Палата представителей Конгресса США одобрила разработанный Республиканской партией законопроект о введении санкций против МУС.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон тогда подчеркнул, что этот документ является реакцией на запрос судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. "США твердо стоят на стороне Израиля и не позволят международным бюрократам безосновательно выдавать ордера на арест израильского руководства за не совершенные им преступления", - заявил политик.

США вводили санкции против МУС при первом президентстве Трампа

В 2019 году США запретили въезд в страну сотрудникам МУС, которые вели расследования против американских граждан в связи с их действиями в ходе операции в Афганистане. Тогда суд подозревал американских солдат и сотрудников спецслужб в применении пыток в этой стране.

В 2021 году бывший президент США Джо Байден отозвал санкции против сотрудников МУС, введенные администрацией Трампа во время его первого президентского срока.

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