Focus: Путин заочно угрожал главе Rheinmetall Паппергеру

Владимир Путин назвал Армина Паппергера "провокатором" и "куратором военных поставок Украине". Высказывания президента РФ побудили спецслужбы ФРГ заняться обеспечением безопасности главы оборонного концерна.

Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с высокопоставленными чинами российской армии и военной разведки в марте 2024 года четырежды упомянул генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера по имени, назвав его "провокатором" и "куратором военных поставок Украине".

Эта встреча. как сообщило в пятницу, 7 февраля, издание Focus Online со ссылкой на информацию западных спецслужб, состоялась вскоре после того, как было объявлено, что Rheinmetall по просьбе украинских властей построит на западе Украины совместное предприятие по производству боеприпасов и ремонтную мастерскую для танков.

Российские военные, в том числе несколько генералов, заявили Путину, что западные поставки оружия Украине - это "прямая провокация" и что любую логистическую поддержку Киева необходимо пресечь усилиями не только армии, но и спецслужб.

После этого Путин выступил с речью, содержание которой стало известно "западной разведке" либо потому, что среди участников встречи был один из ее агентов, либо потому, что ей удалось получить доступ к ведомственной электронной переписке, пишет Focus Online

В этой речи Путин четырежды упомянул имя Армина Паппергера, назвав его "провокатором" и "куратором военных поставок Украине". Один из высокопоставленных сотрудников германского Федерального ведомства по охране конституции пояснил в беседе с корреспондентом Focus Online, что эти пассажи Путина прозвучали "необычайно резко и крайне жестко" и вызвали серьезную обеспокоенность немецких властей.

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