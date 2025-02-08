Северокорейские военные вернулись на фронт в Курской области

Северокорейские солдаты вернулись на фронт в российской Курской области, сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сообщалось, что Россия отвела северокорейских военных после серьезных потерь в их рядах.
По данным разведки Южной Кореи и западных стран, более 10 000 северокорейских солдат были направлены в Россию в прошлом году для поддержки российских войск в отражении украинского вторжения в Курскую область.
Пресс-секретарь украинской армии на прошлой неделе сообщил, что в течение трех недель украинские силы не фиксировали активности северокорейских военных в Курской области.
"Произошли новые атаки в районах Курской операции. Российская армия и северокорейские военные снова вернулись", — заявил Зеленский в своем вечернем обращении.
По его словам, было уничтожено значительное количество вражеских солдат. "Речь идет о сотнях российских и северокорейских военных", — добавил он.
Украинская армия шесть месяцев назад вторглась в Курскую область и заняла десятки приграничных деревень. Это был первый случай со времен Второй мировой войны, когда армия иностранного государства вторглась на территорию России.
Несмотря на присутствие северокорейских войск, Украина в феврале продолжает контролировать часть территории Курской области, что Зеленский считает важным аргументом в будущих переговорах с Россией.
Трамп сообщил о возможной встрече с Зеленским на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Возможно, на следующей неделе я встречусь с президентом Зеленским", — сказал Трамп. Отвечая на вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он отметил, что это возможно, так как не планирует поездку в Киев.
Это будет первая встреча Трампа с Зеленским после возвращения в Белый дом. Зеленский также заявил, что Вашингтон и Киев планируют переговоры.
"Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Планируем также встречи и переговоры на уровне команд. Сейчас украинская и американская команды работают над деталями", — сообщил Зеленский в соцсети X, не подтвердив при этом, состоится ли личная встреча с Трампом.
Трамп добавил, что вскоре, вероятно, поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, но не уточнил, когда именно.
"Я хочу, чтобы эта война закончилась по одной главной причине — погибает слишком много людей", — сказал Трамп, вновь заявив, что Путин не начал бы войну, если бы он был президентом США в то время.
Он также пожаловался, что Европа выделяет Украине значительно меньше средств, чем США, хотя война, начатая Россией, гораздо больше затрагивает Европу.
Трамп упомянул и природные ресурсы Украины. "Одна из тем, которую мы обсуждаем с президентом Зеленским, — это безопасность их активов. У них есть полезные ископаемые, редкоземельные металлы и другие ресурсы, но главным образом редкоземельные металлы", — отметил он.
В понедельник Трамп заявил, что хочет обсудить соглашение с Украиной, по которому Киев в обмен на помощь предоставит гарантии поставок редкоземельных металлов, важных для производства электроники.