Северокорейские военные вернулись на фронт в Курской области

Северокорейские солдаты вернулись на фронт в российской Курской области, сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сообщалось, что Россия отвела северокорейских военных после серьезных потерь в их рядах.

По данным разведки Южной Кореи и западных стран, более 10 000 северокорейских солдат были направлены в Россию в прошлом году для поддержки российских войск в отражении украинского вторжения в Курскую область.

Пресс-секретарь украинской армии на прошлой неделе сообщил, что в течение трех недель украинские силы не фиксировали активности северокорейских военных в Курской области.

"Произошли новые атаки в районах Курской операции. Российская армия и северокорейские военные снова вернулись", — заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

Today, I received a report from the Commander-in-Chief on the situation in the Donetsk and the Kursk regions.



In the areas of the Kursk operation, new assaults have taken place—Russia has once again deployed North Korean soldiers alongside its troops.



A significant number of… pic.twitter.com/kDJcb22UFZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2025

По его словам, было уничтожено значительное количество вражеских солдат. "Речь идет о сотнях российских и северокорейских военных", — добавил он.

Украинская армия шесть месяцев назад вторглась в Курскую область и заняла десятки приграничных деревень. Это был первый случай со времен Второй мировой войны, когда армия иностранного государства вторглась на территорию России.

Несмотря на присутствие северокорейских войск, Украина в феврале продолжает контролировать часть территории Курской области, что Зеленский считает важным аргументом в будущих переговорах с Россией.

Трамп сообщил о возможной встрече с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Возможно, на следующей неделе я встречусь с президентом Зеленским", — сказал Трамп. Отвечая на вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он отметил, что это возможно, так как не планирует поездку в Киев.

Это будет первая встреча Трампа с Зеленским после возвращения в Белый дом. Зеленский также заявил, что Вашингтон и Киев планируют переговоры.

"Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Планируем также встречи и переговоры на уровне команд. Сейчас украинская и американская команды работают над деталями", — сообщил Зеленский в соцсети X, не подтвердив при этом, состоится ли личная встреча с Трампом.

Трамп добавил, что вскоре, вероятно, поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, но не уточнил, когда именно.

"Я хочу, чтобы эта война закончилась по одной главной причине — погибает слишком много людей", — сказал Трамп, вновь заявив, что Путин не начал бы войну, если бы он был президентом США в то время.

Он также пожаловался, что Европа выделяет Украине значительно меньше средств, чем США, хотя война, начатая Россией, гораздо больше затрагивает Европу.

Трамп упомянул и природные ресурсы Украины. "Одна из тем, которую мы обсуждаем с президентом Зеленским, — это безопасность их активов. У них есть полезные ископаемые, редкоземельные металлы и другие ресурсы, но главным образом редкоземельные металлы", — отметил он.

В понедельник Трамп заявил, что хочет обсудить соглашение с Украиной, по которому Киев в обмен на помощь предоставит гарантии поставок редкоземельных металлов, важных для производства электроники.

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