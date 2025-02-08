Украинские военные сбили российский Су-25 под Торецком

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщается в Telegram-канале бригады.

"Военные 28-й отдельной бригады уничтожили вражеский Су-25! Благодаря нашим силам ПВО над одним российским штурмовиком в направлении Торецка стало меньше", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным бригады, украинским военным удалось повредить вертолёт Ми-8, который пытался эвакуировать пилота сбитого Су-25.

"Пилота вражеского Су-25 бросили. Видимо, не русский, ведь, как мы знаем, "русские своих не бросают". А кого бросили — тот не свой", — заявили в бригаде.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !