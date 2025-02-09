Ким Чен Ын: КНДР всегда будет поддерживать Россию

Председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз выразил поддержку агрессивным действиям России в ее войне против Украины.

"Армия и народ КНДР всегда будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", - заявил он во время посещения министерства обороны по случаю дня основания армии страны, передает агентство Reuters в воскресенье, 9 февраля.

Кроме того, северокорейский правитель хочет продолжить наращивание ядерных сил. "КНДР не хочет излишней напряженности в регионе, но будет принимать устойчивые контрмеры для обеспечения регионального военного баланса", - пояснил он свои намерения.

При этом Ким Чен Ын подверг резкой критике трехстороннее военное сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей - которое, по его мнению, усиливает напряженность в регионе. Он объявил о необходимости контрмер, включая дальнейшее расширение ядерных сил, сообщило местное госагентство ЦТАК.

СМИ: КНДР начнет производство разработанных совместно с РФ дронов

Северная Корея в 2025 году начнет производство беспилотников, которые будут разрабатываться совместно с Россией, сообщил японский общественно-правовой вещатель NHK со ссылкой на собственные источники. По данным собеседников телекомпании, КНДР получает техническую помощь от России в разработке нескольких типов беспилотников, которые будут производиться серийно.

Это соглашение появилось на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном, и было заключено в обмен на предоставление Северной Кореей солдат для помощи российской военной агрессии, отметили источники. В ноябре 2024 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытания ударного дрона и приказал разработать систему для массового производства оружия, отмечает NHK.

При этом, по данным источников японского вещателя, в разработке ядерного оружия РФ поддерживать КНДР не желает. По их словам, Москва опасается, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, осложнят отношения Северной Кореи не только с США, но и с соседним Китаем.

ISW: КНДР использует войну с Украиной в качестве плацдарма для испытаний

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), "Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала". "Россия может предоставлять Северной Корее беспилотные и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области", - говорится также в сводке ISW 8 февраля.

Двумя днями ранее агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника сообщило, что КНДР начала передавать РФ более точные баллистические ракеты. Ранее они имели точность 1-3 километра, но последние выпущенные ракеты имеют точность от 50 до 100 метров.

По данным военных аналитиков, в войне с Украиной приняли участие 12 тысяч северокорейских солдат. По состоянию на середину января КНДР потеряла в боях около 4000 военных, в том числе около тысячи убитыми, указала Русская служба BBC со ссылкой на данные западных разведок. По данным газеты The New York Times, военнослужащих из КНДР приблизительно тогда же отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. Однако после продлившегося несколько недель перерыва северокорейцы вновь вернулись к активным боевым действиям в Курской области, заявил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

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