Уолтц: США возложат гарантии безопасности Украины на Европу

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа на следующей неделе встретятся с европейскими чиновниками и обсудят возможности завершения полномасштабной войны в Украине. Об этом в воскресенье, 9 февраля, со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца сообщает агентство Associated Press. По словам Уолтца, в Европу отправятся госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

В этот же день в интервью телеканалу NBC Майк Уолтц заявил, что именно Европа должна обеспечить Украину гарантиями безопасности после завершения войны, в то время как США намерены окупить свои затраты на военную помощь Киеву. "Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами по поводу их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших ресурсов", - отметил советник Трампа.

Президент США намерен "положить конец войне" и привлечь к переговорам "все стороны", включая Китай, Индию и страны Ближнего Востока, подчеркнул Уолтц. Он также добавил, что Трамп не отказывается от ввода в отношении РФ "налогов, тарифов, санкций" в случае отказа Москвы от диалога.

Трамп обсуждал по телефону с Путиным войну в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам издания New York Post, что обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным тему завершения войны в Украине. При этом глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос, сколько раз он уже общался с Путиным. "Лучше этого не говорить", - сказал Трамп.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера с президентом США. "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то", - заявил Песков российскому агентству "Интерфакс".

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