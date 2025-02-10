Макрон обещает сделать Францию столицей европейского ИИ. С помощью дипфейка с собой в главной роли

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе открывающегося в понедельник Парижского саммита по искусственному интеллекту Франция объявит о частных инвестициях в свой сектор искусственного интеллекта в размере 109 миллиардов евро.

Эта сумма включает 20 млрд евро, которые канадская инвестиционная компания Brookfield собирается вложить во французские проекты искусственного интеллекта, а также финансовые вложения Объединенных Арабских Эмиратов, которые, как ожидается, в ближайшие годы составят до 50 млрд евро. Об этом Макрон рассказал в воскресном интервью вещательной компании TF1.

Елисейский дворец сообщил, что инвестиции ОАЭ будут включать финансирование центра обработки данных. По данным газеты La Tribune de Dimanche, большая часть инвестиций Brookfield тоже пойдет на строительство центра обработки данных.

По мнению аналитиков, Европа пока отстает в гонке искусственных мозгов не только от США, но и от Китая, недавно удивившего мир и потрясшего фондовые рынки подозрительно дешевым, если верить китайским цифрам, чатботом DeepSeek, по многим параметрам не уступающим, а кое-где и превосходящим западные аналоги.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил, что компании OpenAI, SoftBank Group и Oracle инвестируют 500 млрд долларов в проект Stargate — инфраструктуру искусственного интеллекта — в течение следующих четырех лет, чтобы помочь Соединенным Штатам опередить Китай и других соперников.

Трамп назвал Stargate крупнейшим проектом в сфере ИИ в истории, который демонстрирует огромный потенциал Америки. По его словам, в рамках проекта будет создано не менее 100 тысяч рабочих мест и будут построены центры обработки данных по всей стране. Власти уже приступили к изучению потенциальных площадок для них.

По словам Макрона, 109 млрд евро для Европы — сумма, вполне сопоставимая с полутриллионными инвестициями в Stargate, тем более что на первом этапе в американский проект будет вложено лишь 100 млрд долларов.

Центры обработки данных предоставляют компаниям, работающим в области искусственного интеллекта, огромную емкость для хранения данных и вычислительную мощность для разработки и запуска своих систем.

ИИ требует огромного количества энергии для питания массивных центров обработки данных (центр, который построят на арабские деньги, будет потреблять 1 гигаватт), и Франция позиционирует себя как идеального кандидата — примерно 70% потребностей страны в электроэнергии генерируют сравнительно "чистые" атомные станции.

Накануне саммита Макрон в качестве рекламы опубликовал в соцсетях дипфейки с собой в главной роли, сгенерированные искусственным интеллектом. В одном он танцует под хит 1980-х годов "Voyage Voyage" французской певицы Desireless, в другом снимается в шпионской комедии с Жаном Дюжарденом, в третьем — читает рэп и танцует в стиле французского исполнителя Nekfeu.

В какой-то момент в кадре появляется настоящий Макрон в костюме и галстуке и говорит: "Отлично сделано". "Если говорить более серьезно, то с помощью искусственного интеллекта мы можем сделать несколько очень важных вещей: изменить здравоохранение, энергетику, жизнь нашего общества, — продолжает он. — Франция и Европа должны быть в центре этой революции, чтобы использовать все возможности, а также продвигать наши принципы".

В конце клипа искусственный Макрон появляется в виде американского телевизионного героя боевиков Макгайвера, известного своей внешностью и находчивостью. "Ну точно это я", — комментирует настоящий Макрон.

Пост Макрона в инстаграме набрал более 73 тысяч лайков, некоторые пользователи выразили восхищение "крутой" и непринужденной манерой поведения президента. Сколько из этих лайков накрутил искусственный мозг — мы не знаем.

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