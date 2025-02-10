WSJ: российские тюремщики в 2022 году получили указание жестоко обращаться с украинскими заключенными

Как утверждает в своем расследовании издание Wall Street Journal, в первые недели полномасштабной войны России против Украины руководящие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ сообщили "высшим охранникам", что "не будет никаких ограничений против насилия".

Издание ссылается на трех бывших сотрудников ФСИН, которые рассказали, "как Россия планировала и осуществляла то, что следователи ООН описали как широкомасштабные и систематические пытки". Их рассказы были подкреплены официальными документами, интервью с украинскими заключенными и человеком, который помог российским сотрудникам ФСИН покинуть Россию, сказано в публикации.

По версии WSJ, генерал-майор Игорь Потапенко, который был начальником управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а с ноября 2024 года занимает пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, "собрал спецназ своей службы в региональном штабе", чтобы рассказать о системе, которая "была разработана для пленных украинцев".

Обычные правила не будут применяться, сказал он им, утверждает WSJ, никаких ограничений против насилия не будет. Нательные камеры, обязательны в российской тюремной системе, могли быть отключены, следует из публикации.

По данным WSJ, аналогичные инструкции получили подразделения ФСИН в других регионах, что привело к трем годам "беспощадных и жестоких пыток" украинских заключенных. Охранники применяли электрошокеры и избивали заключенных, чтобы нанести максимальный ущерб, а также отказывали им в медицинской помощи, чтобы позволить появиться гангрене, которая может привести к ампутации, утверждается в расследовании.

ФСИН пока не комментировала публикацию WSJ.

Свои источник издание обозначает как двух сотрудников спецназа и медика, которые вошли в программу защиты свидетелей после дачи показаний следователям Международного уголовного суда. Двое офицеров спецназа заявили, что уволились из тюремной службы до того, как их заставили заниматься пытками, но поддерживали связь со своими коллегами, которые остались в России, говорится в статье.

Представитель Кремля заявил WSJ, что российские и украинские омбудсмены, контролирующие обращение с заключенными, поддерживают связь между собой, а выводы относительно условий содержания в российских тюрьмах необоснованны. "Нужно рассматривать отдельные случаи", — сказал он изданию.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !