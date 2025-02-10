Президент Румынии подал в отставку. Ранее ультраправые партии пригрозили ему импичментом

Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку. "Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от кризиса, я покидаю свой пост", — цитирует его заявление агентство AFP.

Решение принято на фоне угрозы крайне правых парламентских сил о его импичменте. Политик добавил, что оставит свой офис 12 февраля.

В декабре Конституционный суд Румынии объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джеорджеску набрал 23% голосов и должен был побороться за пост главы государства во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони.

Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.

Второй — и последний — срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря. Однако политик говорил, что хочет остаться на посту до избрания преемника.

В январе три ультраправые оппозиционные партии, контролирующие около 35% мест в парламенте, подали ходатайство об импичменте Йоханниса, напоминает агентство Reuters. Демонстранты в Бухаресте также неоднократно призывали к отставке президента.

Правящая коалиция в Румынии 8 января договорилась провести повторное голосование на выборах президента 4 мая. Возможный второй тур намечен на 18 мая.

В Румынии президент выполняет в основном представительские функции. В то же время у него есть полномочия для назначения главы правительства. Йоханнис занимал пост главы государства с 2014 года.

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