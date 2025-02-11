В РФ хотят ужесточить наказание за "дискредитацию армии"

Правительственная комиссия в понедельник, 10 февраля, одобрила разработанные депутатами Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Ириной Яровой и Василием Пискаревым поправки к Уголовному кодексу об ужесточении наказания за преступления, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Поправки, среди прочего, коснутся статей о "дискредитации армии" и призывах к санкциям в отношении России, пишет газета "Коммерсант".

Яровая и Пискарев предложили отменить принцип преюдиции (наступление уголовной ответственности только после административного наказания - Ред.) и допустить возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления по этим статьям. Авторы инициативы мотивировали ее актуальность "защитой нацбезопасности и интересов РФ".

Опрошенные изданием "Коммерсант" эксперты убеждены, что поправки к УК призваны разграничить ответственность для сетевых комментаторов и получающих оплату за свою работу профессионалов: журналистов, правозащитников, адвокатов, политиков, активистов и ученых. Адвокат Дмитрий Аграновский предполагает, что вскоре все семейство статей, направленных на обеспечение нацбезопасности РФ, "перекочует из Административного кодекса в Уголовный".

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