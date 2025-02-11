Вашингтон предложит союзникам закупить у США оружие для Украины

Администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой. Агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на два осведомленных источника. Такой план может улучшить переговорную позицию Киева, пишет портал "Радио Свобода".

План, если он будет формализован, придаст некоторую уверенность украинским лидерам, которые беспокоились, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране, чьи вооружённые силы медленно утрачивают территорию в результате ожесточенного российского наступления на востоке.

Официальные лица США, включая спецпредставителя Трампа в Украине, отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили источники.

Это одна из нескольких идей, которые администрация обсуждает, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия в Киев без значительных затрат американского капитала.

В интервью Reuters в понедельник Келлог отказался подтвердить план, но сказал: "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

"Есть много вариантов. "Сейчас все в игре", — сказал Келлог, добавив, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, всё ещё идут в Украину.

В последние дни официальные лица США заявляли, что администрация Трампа хочет возместить миллиарды, потраченные Вашингтоном на войну в Украине, и что Европа должна сделать больше, чтобы помочь. Советник по национальной безопасности США Майк Уолц в интервью NBC News в воскресенье поделился своей точкой зрения:

"Я думаю, что основополагающий принцип здесь заключается в том, что европейцы должны нести ответственность за этот конфликт в будущем".

Трамп пообещал во время своей президентской кампании прекратить всю помощь Украине. Но некоторые из его советников за кулисами утверждали, что Вашингтон должен продолжать оказывать военную поддержку Киеву, особенно если мирные переговоры будут отложены до конца этого года.

Байден одобрил более 65 миллиардов долларов помощи в области безопасности Украине во время своего пребывания у власти, включая миллиарды в последние месяцы его администрации.

Но официальные лица в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, заявили, что Украине нужно больше гарантий безопасности, прежде чем вступать в переговоры с Москвой.

Чиновники администрации рассматривают сделку о закупке оружия с Европой как потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддерживать Киев, не тратя доллары налогоплательщиков США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в прошлом месяце, что Европа заплатит за американское оружие для Украины.

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