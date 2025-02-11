Google Maps изменил в США название Мексиканского залива

Картографический сервис Google Maps изменил для пользователей в США географическое название Мексиканского залива на Американский. За пределами Соединенных Штатов новое обозначение на вторник, 11 февраля, указывалось в скобках после традиционного.

Геологическая служба США также изменила название. Глава МВД США Дуглас Бергам в свою очередь подтвердил переименование. "Это официально! Поздравляем @POTUS (официальный аккаунт президента США. - Ред.) с Американским заливом", — написал Бергам в соцсети X.

"Министерство внутренних дел выполнило ваше распоряжение из исполнительного указа… Еще одна большая победа в рамках программы президента Трампа "Сделаем Америку снова великой", — добавил министр.

It's official! Congratulations @POTUS on the Gulf of America! @Interior has implemented your instruction from the Executive Order on Restoring Names That Honor American Greatness. Another big win for President Trump's agenda to Make America Great Again. 🇺🇸 pic.twitter.com/nZtkDQTFO3 — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) February 9, 2025

Дональд Трамп объявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский, а также вернуть самой высокой горе Северной Америки Денали предыдущее название Мак-Кинли во время инаугурации 20 января.

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