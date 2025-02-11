Датская разведка: после заморозки войны в Украине Россия быстро подготовится к новому наступлению в Европе

Датская разведка предупредила, что Россия может подготовиться к новой крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет после окончания войны в Украине.

Кроме того, по мнению Датской службы оборонной разведки (DDIS), Соединенные Штаты, вероятно, не присоединятся к странам НАТО в случае войны против России.

DDIS считает маловероятным, что Россия сможет одновременно вести войну в Украине и против одной или нескольких стран НАТО. Однако если война в Украине завершится или будет заморожена, Россия сможет использовать значительные военные ресурсы в другом месте и потенциально напасть на соседнее государство в течение шести месяцев, говорится в отчете DDIS.

Датская разведка не раскрыла конкретные планы России по ведению войны против стран НАТО, однако готовность Москвы к нападению может возрасти, если с ее точки зрения альянс ослабеет, например, в случае отзыва поддержки со стороны США.

Угрозы со стороны России уже давно вызывают обеспокоенность в странах Северной Европы. Разведывательные службы нескольких северных государств считают, что возможное нападение России — это наибольшая угроза их национальной безопасности.

Министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом году заявил, что Россия может начать военное наступление на территорию НАТО до 2029 года.

Спикер парламента Украины: Россия стремится не только разрушить Украину, но и продвинуться на запад

Россия стремится не только разрушить Украину, но и с помощью агрессии продвинуться на запад. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, выступая во вторник перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

Как сообщила пресс-секретарь Европейского парламента в Латвии Кристине Лиепиня, открывая заседание, председатель ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что парламент продолжит настаивать на мире, который должен быть справедливым и основываться на уважении. При этом она отметила, что "ничто, касающееся Украины, не может решаться без самой Украины".

В своей речи Стефанчук призвал Европейский Союз продолжать и наращивать поддержку Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, самолетов и инвестиций в военную промышленность.

Председатель Верховной Рады отметил, что для того чтобы остановить агрессию и достичь долгосрочного мира, необходимо вводить санкции против России, которые она не сможет обойти, а также призвал к введению новых ограничений. Стефанчук также подчеркнул необходимость наказания лиц, ответственных за военные преступления.

Говоря о стремлении Украины вступить в ЕС, он заявил, что страна полна решимости проводить реформы и после войны станет сильнее и лучше. По его словам, в Украине надеются, что переговоры о вступлении начнутся во время председательства Польши в Совете ЕС.

В дебатах перед выступлением Стефанчука депутаты обсуждали возможные переговоры о перемирии и мирном соглашении. Некоторые из них отметили, что ни одно решение не может быть принято без участия Украины, а также подчеркнули важность роли Европы в этом процессе.

Депутаты Европарламента указали, что Европа должна быть готова взять на себя большую ответственность, предоставляя гарантии безопасности и готовя Украину к будущему членству в НАТО и ЕС. Некоторые также выступили за конфискацию российских активов для финансирования восстановления Украины, в то время как другие выразили серьезную озабоченность по поводу того, сколько Европа уже потратила и продолжит тратить на поддержку Украины.

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