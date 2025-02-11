Зеленский заявил о готовности обменяться территориями с РФ

Если США при президенте Дональде Трампе откажутся от поддержки Украины, Европа в одиночку не сможет восполнить этот пробел. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian, которая опубликовала выдержки из беседы с ним во вторник, 11 февраля.

"Есть голоса, которые говорят, что Европа может предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю "нет", - отметил Зеленский. "Гарантии безопасности без Америки - это не настоящие гарантии безопасности", - добавил он.

"Важно, чтобы военная поддержка Вашингтона продолжалась"

Украинский президент отметил, что для безопасности страны крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась,. При этом он привел в пример американские системы противовоздушной обороны Patriot. "Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие (европейские. - Ред.) системы... но они не могут предоставить полную защиту... Так что даже на этом небольшом примере видно, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", - полагает Зеленский.

Об обмене территориями с РФ

Если Трампу удастся усадить Украину и Россию за стол переговоров, Зеленский готов предложить России прямой обмен территориями, отдав Москве земли, которые Киев удерживает в Курской области, пишет издание.

"Мы обменяем одну территорию на другую", - сказал президент Украины, добавив, что не знает, какую часть оккупированных Россией земель Киев попросит взамен. "Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - подчеркнул он.

О разработке редкоземельных металлов в Украине

По словам украинского лидера, он готов к переговорам с Москвой, но хочет, чтобы Украина вела их с "позиции силы". Глава украинского государства повторил, что предложит американским компаниям выгодные контракты для проведения восстановительных работ и инвестиционные льготы, чтобы попытаться склонить Трампа на свою сторону.

"Те, кто помогает нам спасти Украину, получат (возможность. - Ред.) восстановить ее, задействовав свой бизнес вместе с украинским. Обо всем этом мы готовы говорить подробно", - констатировал украинский президент. Он уточнил, что изложил Трампу идею по разработке редкоземельных металлов в Украине еще в сентябре 2024 года во время встречи в Нью-Йорке.

По словам Зеленского, Украина обладает самыми большими запасами урана и титана в Европе, и "не в интересах Соединенных Штатов", чтобы эти запасы оказались в руках России и могли потенциально быть переданы Северной Корее, Китаю или Ирану. Разработки помогут Киеву создать рабочие места и принесут прибыль американским фирмам, считает он.

О прекращении помощи USAID

Говоря о прекращении помощи со стороны американского Агентства по международному развитию (USAID), Зеленский сказал: "Мы не собираемся жаловаться на то, что какие-то программы были заморожены, потому что самое важное для нас - это военная помощь, и она была сохранена, за что я благодарен".

"Если у американской стороны есть возможность и желание продолжать гуманитарную миссию, мы - полностью за это, а если нет, то мы сами будем искать выход из этой ситуации", - констатировал украинский лидер.

О европейском миротворческом контингенте в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвигал идею создания европейских миротворческих сил, которые могли бы быть направлены в Украину в случае заключения соглашения о прекращении огня. Зеленский полагает, что такая миссия будет жизнеспособна, только если будет развернута в широких масштабах.

"Если говорить об идее Эмманюэля, то если это будет частью (гарантии безопасности. - Ред.), то да, если там будет 100-150 000 европейских военнослужащих, то да. Но даже в этом случае мы не будем иметь тот же уровень войск, что и противостоящая нам российская армия", - указал глава украинского государства.

При этом Европа - все еще далека от того, чтобы согласиться на размещение боеспособных войск в Украине, и президент РФ Владимир Путин вряд ли согласится на такой шаг ЕС в ходе переговоров, уточнило издание.

"Мы - за (миротворческий. - Ред.) контингент, если он является частью гарантии безопасности, и я еще раз подчеркну, что без Америки это невозможно", - в свою очередь добавил украинский лидер.

The Guardian: Зеленский может вылететь в США после конференции в Мюнхене

Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. При этом The Guardian не исключает, что украинский лидер может полететь из Мюнхена в Вашингтон.

"Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США; как только это будет согласовано, мы готовы, я готов", - подчеркнул он.

По сведениям агентства Reuters, участники конференции в Мюнхене в числе прочего будут обсуждать план Трампа по увеличению закупок европейскими союзниками американского оружия для передачи Украине, что должно улучшить позицию Киева на возможных мирных переговорах с Россией.

Ожидается, что на переговорах со странами Европейского Союза будет также затронут вопрос об отправке в Украину воинского контингента для обеспечения безопасности страны после заключения мирного соглашения.

Кроме того, по данным Bloomberg, речь может идти об увеличении европейскими партнерами расходов на оборону, усилении санкций против российского энергетического сектора, а также об использовании замороженных активов России.

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