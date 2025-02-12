При ударе РФ по Киеву погиб один человек, трое пострадали

В результате ракетной атаки России на Киев в ночь на среду, 12 февраля, погиб житель Оболонского района украинской столицы. Еще три человека пострадали, включая девятилетнюю девочку. Двое из пострадавших - также жители Оболонского района Киева - были госпитализированы, одному помощь была оказана на месте, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, системы ПВО в Киеве и области работали против баллистических ракет.

По данным Виталия Кличко, после российской атаки в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах Киева вспыхнули пожары. "В Оболонском - пылает на территории промзоны. Предварительно - повреждены здания рядом. Все службы направляются на места", - говорится в посте Кличко.

В еще одном сообщении он рассказал, что после российской атаки в Святошинском районе произошло возгорание на крыше девятиэтажки. О возгораниях на крышах жилых домов в Соломянском и Святошенском районах Киева сообщил в Telegram также глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко.

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