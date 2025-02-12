Парламент Армении одобрил законопроект о стремлении вступить в ЕС

Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз", сообщает издание News.am. Инициативу поддержали 63 из 107 депутатов.

Как отмечает "Интерфакс", за принятие документа проголосовали представители правящей фракции "Гражданский договор". Депутаты от оппозиции либо не участвовали в голосовании, либо высказались против.

Правительство Армении одобрило законопроект о стремлении страны к евроинтеграции в январе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что законопроект "не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова", и подчеркивал, что решение по этому вопросу "может быть принято только путем референдума".

"После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем", — пояснял Пашинян.

Законопроект начали рассматривать после того, как гражданская инициатива "Платформа демократических сил" собрала 60 тысяч подписей в его поддержку при требуемых по закону 50 тысячах сторонников.

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