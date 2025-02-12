После звонка Путину Трамп позвонил Зеленскому

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор, - сообщил только что в своем официальном телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, - О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампа за интерес к тому, что мы можем сделать вместе

Он также написал, что обсудил с Трампом "наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию" и подтвердил, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным.

"Украина больше всех хочет мира, - заявил Владимир Зеленский, - "Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done".

Практически одновременно с Зеленским также сообщил о своем с ним разговоре в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп. По его словам, "разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить МИР". Трамп заявил, что оьсудил с Зеленским "множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая будет организована в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Дж. Д. Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио возглавят делегацию". Он заявил, что надеется, что результаты этой встречи будут положительными.

Как сообщил агентству УНИАН советник президента Украины Владимир Литвин, разговор продолжался около часа.

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