В Австрии снова провалились переговоры о формировании правительства

В Австрии провалились переговоры о формировании коалиционного правительства во главе с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС). Об этом сообщается в официальном канале партии в соцсети X в среду, 12 февраля.

"Херберт Кикль только что отказался от полномочий по формированию правительства", - заявили в АПС. В срыве переговоров там обвинили консервативную Австрийскую народную партию (АНП), которая, по словам АПС, "не была готова пойти на решительные компромиссы".

Кикль уже встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и заявил, что возвращает мандат на формирование правительства.

Консерваторы требовали равных условий с правопопулистами

Генсек АНП Кристиан Штокер заявил в соцсети X, что "переговоры о создании правоцентристского правительства провалились из-за позиции Херберта Кикля". По словам Штокера, АНП "проявила готовность принять канцлера Херберта Кикля", но выдвинула ряд условий, среди которых "суверенная Австрия, свободная от иностранного влияния, особенно из России".

"В ходе переговоров стало ясно, что нам не удалось достичь соглашения с Хербертом Киклем о том, какая партия возьмет на себя те или иные полномочия в правительстве", - рассказал Штокер. По его словам, камнем преткновения стали посты глав МВД и Минфина. АНП хотела возглавить их, но АПС потребовала оба поста себе. "Мы получили многочисленные предупреждения из Австрии и из-за рубежа о том, что сотрудничество между разведслужбами окажется под угрозой, если АПС возглавит МВД", - заявил Штокер.

Второй провал переговоров о новом кабмине

На выборах в парламент Австрии в конце сентября 2024 года АПС набрала 28,8% голосов и стала ведущей политической силой. АНП заняла второе место с 26,5%. "Разница в 2,5% означает распределение портфелей на равных условиях", - заявил 12 февраля Штокер. "Кикль застрял в роли оппозиционного политика и так и не достиг роли главы правительства", - добавил он.

В начале января в Австрии уже провалились переговоры о создании коалиции без АПС, в составе АНП, Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и "Новой Австрии и Либерального форума" (NEOS). На выборах в сентябре социал-демократы получили 21,1% голосов, NEOS - чуть больше 9%.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !