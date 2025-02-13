Беларусь освободила гражданина США и еще двух заключенных

При этом дипломат назвала вышедших на свободу людей "заложниками", а их освобождение - "большим успехом". Со своей стороны Крис Смит - дипломат Госдепа США, отвечающий за Восточную Европу, - рассказал, что экс-заключенные были доставлены в Литву. "Мы продолжим нашу работу, пока все американцы не выйдут на свободу", - подчеркнул он.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон может подтвердить "безопасное освобождение одного американца и еще двух человек из Беларуси". Имени освобожденного американца, как и Макдональд, она не назвала.

По данным "Радио Свобода", вместе с американцем был освобожден один из журналистов белорусской службы сети - Андрей Кузнечик, - а также многодетная мать Елена Мовшук.

По мнению CNN, освобождение этих заключенных может быть связано с желанием правителя Беларуси Александра Лукашенко завоевать благосклонность президента США Дональда Трампа после спорных президентских выборов в РБ в январе 2025 года.

Освобождение гражданина США в России

В России 11 февраля из тюрьмы был освобожден гражданин США Марк Фогель. Он преподавал в англо-американской школе, ранее был сотрудником посольства США в Москве.

В 2021 году Фогель был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвинили в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и психотропных веществ. В 2022-м мужчину приговорили к 14 годам строгого режима за контрабанду наркотиков. Фогель утверждал, что употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике.

По данным СМИ, в обмен на Фогеля США освободят российского заключенного Александра Винника. Он совладелец криптобиржи BTC-e, которому в США грозит до 50 лет лишения свободы за отмывание 4 млрд долларов. Винник был задержан в 2017 году по обвинению в содействии вымогательству, краже личных данных и торговле наркотиками. В 2024 году он признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ему вынесен не был.

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