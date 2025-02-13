Рютте: "Путин должен будет понимать, что больше не сможет захватить ни куска Украины"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вчерашний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Свое заявление он сделал на полях проходящей в Брюсселе встречи министров обороны альянса.

В разговоре с журналистами Рютте признал, что вчера произошло "многое". Комментируя вчерашние заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально, Рютте предпочел сфокусироваться на том, что тот сказал о необходимости "прочного мира".

"Путин должен будет понимать, что это конец. Что он больше не сможет захватить ни куска Украины", — сказал генсек НАТО. Как и другие чиновники, Рютте подчеркнул, что альянс хочет поставить Украину в выгодную для Киева позицию. Какой может быть эта позиция, учитывая заявления Хегсета и Трампа, он не уточнил.

На вопрос о том, можно ли считать разговор Путина и Трампа началом мирных переговоров, генсек НАТО ответил, что "звонок, судя по всему, был успешным". Один из журналистов сказал Рютте, что происходящее выглядит как начало "предательство" Украины. Он с этой оценкой не согласился, напомнив, что Трамп вчера говорил не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На вопрос Би-би-си о том, могла ли риторика министра обороны США навредить альянсу, Рютте ответил: "Выступление Хегсета и новости из Вашингтона очевидно были важными заявлениями. Но это то, как должен работать альянс. Мы альянс демократий, у нас должны быть дебаты".

Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопросы о состоявшемся накануне разговоре президентов России и США, передает корреспондент Би-би-си. По словам Хили, он лишь видел сообщения об этом.

"Мы хотим увидеть прочный мир, — сказал глава британского Минобороны. — Никаких переговоров о судьбе Украины без Украины быть не может". Он добавил, что задача НАТО по-прежнему заключается в том, чтобы поставить Киев в наилучшую позицию перед возможными переговорами.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах о судьбе Украины, так как речь идет об общей безопасности. На вопрос Би-би-си о том, знал ли он заранее о предстоящем звонке Трампа Путину, глава эстонского Минобороны ответил: "Думаю, Трамп делает звонки тогда, когда он этого хочет".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !