Politico: судя по всему, Трамп не предупредил Шольца о готовящемся звонке Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц за несколько часов до телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным заявил в интервью Politico, что, судя по "сигналам" из Белого дома, новая американская администрация не пойдет на столь резкое изменение политики по вопросу поддержки Украины.

"Переговоры, которые я провел [с Трампом] и которые мои советники также провели с его советниками, приводят к выводу, что мы можем надеяться и предполагать, что США продолжат поддерживать Украину", — сказал глава немецкого правительства в подкасте Berlin Playbook днем в среду.

Шольц также подчеркнул, что мирное урегулирование не может быть "навязанным миром" и не должно приниматься "через головы украинцев".

Спустя несколько часов Трамп объявил о проведении телефонного разговора с Путиным, а министр обороны США Пит Хегсет фактически исключил членство Украины в НАТО и возложил на Европу обязательства "предоставить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине".

"Тот факт, что лидер крупнейшей экономики ЕС, по-видимому, не знал о планах Вашингтона, говорит о том, что ожидания Шольца относительно трансатлантического единства были ошибочными", — констатирует Politico.

Издание запросило у Шольца комментарий по поводу состоявшегося уже после записи подкаста разговора Трампа с Путиным, но на момент публикации новости не получило ответ.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал действия президента США, отметив, что Трамп "пошел на публичные уступки Путину еще до начала переговоров". "На мой взгляд, было бы лучше обсудить такие вопросы, как потенциальное членство Украины в НАТО или территориальные потери, за столом переговоров, а не заранее", — заявил Писториус.

По подсчетам Кильского института мировой экономики, Германия — второй после США крупнейший донор военной, финансовой и гуманитарной помощи для Украины. С 2022 года Берлин предоставил Киеву поддержку в размере почти 16 млрд евро. Также Германия приняла более миллиона украинских военных беженцев.

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