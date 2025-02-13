Если Путину позволят продолжать агрессию, умирать придется и американцам, предупредил Зеленский

Если диктатору Владимиру Путину позволят продолжать агрессию, в том числе против европейских стран, умирать придется и американцам, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Хмельницкой АЭС.

"Если будет быстрое вторжение, а если оно будет, то будет быстрым — ваши солдаты будут воевать", — сказал Зеленский в разговоре с министром финансов США Скоттом Бесентом.

Зеленский также напомнил, что политические решения нельзя оценивать только с точки зрения прибыли.

"Знаете, финансисты спрашивают — где прибыль? Да, интересы? А я ему говорю: просто сохранить жизни ваших людей. Потому что в Европе находится около 100 тысяч американских военнослужащих. И они будут воевать. И выживут не все, потому что это война и потому что это русские. Я считаю, что это опасно", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в среду провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Украины нет никаких шансов вернуться к довоенным границам. Вступление Украины в НАТО он назвал нереалистичным.

Зеленский в среду также предупредил, что Путин увеличивает численность российской армии на 150 тысяч военнослужащих и может атаковать Польшу и Литву с территории Беларуси.

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