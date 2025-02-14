Неизвестный нарисовал букву Z на табличке посольства США в Вильнюсе

В ночь на пятницу на табличке посольства США в Вильнюсе появилась нанесенная краской буква Z — один из символов российского вторжения в Украину. Об этом пишет LRT.

По данным Департамента полиции, инцидент произошел около 22:50 по местному времени. Начато досудебное расследование. Другие подробности не раскрываются.

Представитель ведомства Рамунас Матонис сообщил информагентству ELTA, что посольство США, расположенное недалеко от центра Вильнюса, охраняется правоохранительными органами.

Буква Z активно используется сторонниками полномасштабного российского вторжения в Украину. В Литве с весны 2022 года этот символ запрещен как прославляющий военную агрессию и военные преступления.

Как отмечает LRT, инцидент у американской дипмиссии в Вильнюсе произошел спустя сутки после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

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