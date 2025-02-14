Вэнс допустил отправку американских военных в Украину, если Россия откажется от мирных переговоров

Если Москва откажется заключить мирное соглашение с Киевом с долгосрочными гарантиями для Украины, США могут принять против России новые санкции и даже отправить в Украину своих военнослужащих. Об этом заявил в интервью газете The Wall Street Journal вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина", — сказал Вэнс. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на предстоящих переговорах.

По словам американского вице-президента, власти США намерены убедить президента РФ Владимира Путина в том, что за столом переговоров Россия может добиться большего, чем на поле боя. Вэнс также заявил, что в случае успешных мирных переговоров может наступить перезагрузка в отношениях Вашингтона и Москвы.

Политик указал, что запланированная сделка по прекращению военных действий в Украине, которую ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, "шокирует многих людей". При этом он отметил, что Трамп в ходе переговоров может изменить свое мнение по тем или иным вопросам.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет исключил размещение американских войск в Украине. Он также указал, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей.

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