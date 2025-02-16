Эстонские криптомиллионеры согласились вернуть 400 млн долларов в США

Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые в криптомошенничестве и отмывании денег, на этой неделе признали себя виновными в организации криптовалютной пирамиды и согласились вернуть в США 400 миллионов долларов, полученных преступным путем, пишет LETA.

В среду 40-летние Потапенко и Турыгин признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Суд огласит приговор 8 мая. Оба обвиняемых рискуют получить до 20 лет лишения свободы, сообщило Министерство юстиции США.

В ходе обыска в доме Турыгина эстонская полиция обнаружила 1,37 грамма чистого кокаина. Миллионер и его жена владеют виллой площадью почти 500 квадратных метров в Пирита. Подробнее: Один из самых богатых людей Эстонии предстанет перед судом из-за кокаина

По данным следствия, Потапенко и Турыгин продавали клиентам контракты, дающие право на получение части доходов от добычи криптовалюты через их якобы существующую майнинговую компанию HashFlare. Майнинг криптовалюты - это процесс, при котором с помощью вычислительных мощностей генерируется прибыль в виде криптовалют.

В период с 2015 по 2019 год HashFlare заработала на продаже контрактов более 577 млн долларов. Но на самом деле у компании не было достаточных вычислительных мощностей для большинства заявленных операций по майнингу. Онлайн-панель HashFlare, которая должна была показывать клиентам их доходы от майнинга, на самом деле отображала поддельные данные.

Потапенко и Турыгин использовали незаконно полученные средства для покупки недвижимости, дорогих автомобилей, а также управления инвестиционными и криптовалютными счетами.

400 миллионов долларов, которые будут конфискованы у обвиняемых, американская судебная система планирует направить на возмещение ущерба потерпевшим.

Потапенко и Турыгин были задержаны в ноябре 2022 года. Они пытались избежать экстрадиции в США, и судебные разбирательства по этому вопросу затянулись. В конце мая прошлого года Эстония все же передала задержанных США.

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