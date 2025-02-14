Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом. Оба говорят, что остались довольны

Президент Украины и вице-президент США, ранее выступавшие на Мюнхенской конференции по безопасности, теперь встретились на двусторонней основе на полях этого форума. Джей Ди Вэнс в прошлом выступал за прекращение американской поддержки Украины. После встречи, однако, оба заявили, что остались довольны.

"Мы очень благодарны за американскую поддержку от президента Трампа. — сказал Зеленский по-английски после встречи. — У нас сегодня состоялся хороший разговор. Наша первая встреча. Уверен, не последняя. И что нам действительно нужно — это разговаривать больше, работать больше и готовить план, как остановить Путина и закончить войну. Мы правда очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности, и мы продолжим наши встречи".

Вэнс также назвал разговор с украинской делегацией плодотворным.

"Есть ряд вещей, которыми нужно заниматься дальше, и фундаментально наша цель, как ее обрисовал президент Трамп, — мы хотим, чтобы война подошла к концу, чтобы людей перестали убивать, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого, при котором Восточная Европа через пару лет снова окажется в состоянии конфликта. У нас состоялось несколько хороших разговоров о том, как мы можем добиться этого сообща, и у нас точно будет еще много таких разговоров в следующие дни, недели и месяцы".

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