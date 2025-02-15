Саудовская Аравия согласилась принять мирные переговоры о прекращении войны в Украине

Саудовская Аравия согласилась принять у себя мирные переговоры о прекращении войны в Украине.

"Королевство приветствует организацию саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном в пятницу, 14 февраля, в соцсети X.

#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia commends the phone call that took place between President Donald J. Trump, President of the United States of America and President Vladimir Putin, President of the Russian Federation on 12 February 2025, and the announcement regarding the… pic.twitter.com/wrccgdrwQx — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) February 14, 2025

В документе отмечается, что Эр-Рияд "высоко оценивает" телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшийся 12 февраля 2025 года, и заявление Трампа о возможности проведения их встречи в Саудовской Аравии. После телефонной беседы со своим российским коллегой, Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что встретится с Путиным в Саудовской Аравии, но не уточнил, когда именно это произойдет.

Позднее глава Белого дома заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России, Украины и США. Конкретной информации о том, как будут выглядеть эти переговоры и когда они могут официально начаться, пока не поступало.

До сих пор Саудовская Аравия старалась занять как можно более нейтральную позицию в связи с развязанной Россией войной в Украине, отмечает агентство dpa. Королевство считает США своим самым важным союзником, поддерживая хорошие отношения и с Россией.

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