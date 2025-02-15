Зеленский в Мюнхене предложил западным лидерам 24 февраля собраться в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на основной сессии Мюнхенской конференции, предложил провести саммит в Киеве, передает корреспондент Би-би-си.

"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность, — сказал Зеленский. — От Испании до Финляндии. От Великобритании до Польши. От Вашингтона до Токио".

"Эта встреча должна предоставить четкое видение наших следующих шагов — по миру, гарантиям безопасности и будущему нашей коллективной политики", — добавил он.

Ранее Зеленский заявлял о готовности к переговорам о мирном урегулировании с Россией. Однако для этого, по его словам, Украина и ее союзники во главе с Вашингтоном должны предварительно составить общий план, который предполагал бы соблюдение интересов Киева и Европы в этих переговорах.

Эти соображения Зеленского совпадают с опасениями ряда европейских политиков по поводу того, что Европа будет исключена из переговорного процесса между США и Россией.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки — они будут просто слабыми. Но Америка не даст гарантий, если собственные гарантии Европы не будут сильными. Я также не буду исключать членство Украины в НАТО из повестки дня", — сказал в своей речи Зеленский.

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