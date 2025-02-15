Лидеры Северных и Балтийских стран: в мирных переговорах должны участвовать и Украина, и Европа

В переговорах о мире должны участвовать и Украина, и Европа, говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу лидерами Северных и Балтийских стран (NB8).

"Суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы. Украине необходимо предоставить надежные гарантии безопасности. В любых переговорах должны участвовать и Украина, и Европа", - говорится в нем.

В заявлении группы стран NB8, в которую входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция, подчеркивается, что они "полностью и твердо" поддерживают Украину, которая борется с российской агрессией.

"Украина должна суметь преодолеть российскую агрессию, чтобы обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Исход войны будет иметь фундаментальные и долгосрочные последствия для европейской и трансатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

Лидеры стран NB8 отметили, что в настоящее время приоритетом является укрепление Украины, поэтому помощь ей в дальнейшем будет увеличиваться.

Также подчеркивается, что страны NB8 полны решимости и дальше укреплять коллективную безопасность и оборону и взять на себя ответственность за мир и безопасность в Европе.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о согласии начать переговоры по урегулированию войны в Украине во время своего первого после возвращения к власти публичного разговора с Владимиром Путиным. В тот же день министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение Украиной всех своих территорий или ее вступление в НАТО нереально.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в пятницу, что будет готов к прямым переговорам с Россией, как только Киев, США и Европа достигнут общей позиции о том, как положить конец продолжающейся уже почти три года войне.

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