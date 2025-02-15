Келлог: США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что США будут посредниками между Украиной и Россией.

Пока сложно сказать, как будут выглядеть мирные переговоры, но философия США — остановить убийства и войну, передает его слова "РБК-Украина".

"Я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. За столом будут украинцы и россияне — и американцы как посредники", — пояснил Келлог.

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России сделал еще несколько заявлений в Мюнхене.

"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", — заявил в субботу Келлог. По его словам, война в Украине должна закончиться быстрее, чем через год.

Он также сказал, что не видит Европу "физически" за столом переговоров по Украине: "Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему "Минск-2". Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск"".

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что будет готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным "только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой".

"И мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться", — заявил в пятницу Зеленский.

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