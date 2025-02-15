В Польше по подозрению в подготовке диверсий задержан гражданин России

Суд в Польше заключил под стражу гражданина России, который подозревается в подготовке диверсий против Польши и ее союзников, в частности США. Об этом сообщил в пятницу, 14 февраля, польский премьер-министр Дональд Туск в соцсети X.

По словам Туска, россиянина депортировали в Польшу из Боснии и Герцеговины, где он скрывался от правоохранителей. Имя подозреваемого не сообщается. "Отличная работа ABW (Агентства внутренней безопасности - Ред.) и прокуратуры. Враждебная деятельность России подтверждена", - написал глава польского правительства.

Rosjanin podejrzany o koordynowanie aktów dywersji skierowanych przeciwko Polsce, USA i innym sojusznikom, ukrywający się w Bośni i Hercegowinie, został deportowany do Polski i aresztowany decyzją sądu. Świetna robota ABW i prokuratury. Rosyjska wroga aktywność potwierdzona. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 14, 2025

Глава МВД Польши Томаш Семоняк также заявил о "серьезном ударе по российской диверсионной сети в Европе благодаря ABW". По словам министра, суд заключил россиянина под стражу на три месяца.

Туск: РФ планировала акты "воздушного террора" по всему миру

15 января польский премьер обвинил Россию в подготовке диверсий против авиакомпаний по всему миру. По словам Туска, Польша "играет ключевую роль в Европе в противостоянии диверсиям, которые Россия организует не только на польской территории". Его заявления прозвучали на фоне недавних публикаций СМИ о том, что Москва планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся из стран ЕС в Северную Америку.

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