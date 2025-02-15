Зеленский призвал Европу создать собственную единую армию

Государствам Европы следует оказать совместное давление на президента РФ Владимира Путина для достижения справедливого мира в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, выступил на главной сессии Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). "Если не Брюссель, то Москва. Так работает геополитика", - сказал Зеленский.

По его мнению, Европа нуждается в собственной единой армии. "Я действительно считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы. Без украинской армии европейских армий не хватит, чтобы остановить Россию. Это реальность сейчас. Только наша армия в Европе имеет реальный, современный опыт войны. Но только нашей армии недостаточно также. И нам нужно то, что можете предоставить вы: оружие, тренировки, санкции, финансирование, политическое давление и единство", - обратился он к участникам форума.

Путин нуждается в войне для поддержания своей власти, подчеркнул украинский президент. "Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше дронов Shahed, она проводит ракетные атаки, наносит больше ударов с воздуха. А еще планирует создать в этом году 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки", - отметил Владимир Зеленский.

Одновременно он усомнился в том, что президент США Дональд Трамп способен добиться справедливого мира в Украине. "Трамп и Путин могут обсуждать все что угодно, но не могут говорить об Украине без нашего участия", - заявил далее украинский президент. И предложил западным лидерам собраться 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, чтобы выработать "четкое видение следующих шагов - по миру, гарантиям безопасности и будущему коллективной политики".

Шольц настаивает на долгосрочной поддержке Украины

Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей речи на Мюнхенской конференции заявил, что при любом исходе переговоров о мире Украина должна иметь армию, способную отразить новую агрессию России. Он подчеркнул, что для этого потребуется дальнейшая помощь европейских, а также трансатлантических и международных партнеров Украины.

"Именно мы, европейцы, поддерживаем Украину больше всех", - сказал Шольц, отметив, что Европа будет оказывать Киеву помощь "так долго, как это будет необходимо".

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