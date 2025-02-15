В Австрии сириец напал с ножом на прохожих и убил подростка, еще несколько человек пострадали

В субботу, 15 февраля, 23-летний мужчина из Сирии напал с ножом на прохожих в австрийском городе Филлах, ранив несколько человек и убив 14-летнего мальчика, сообщила местная полиция. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на DPA.

Как сообщили в полиции, у подозреваемого в нападении 23-летнего мужчины есть действующий вид на жительство в Австрии. После нападения он был задержан.

Нападение с ножом произошло в субботу днем в центре Филлаха, который находится на юге австрийской земли Каринтия.

По данным полиции, в результате нападения пострадали четыре человека.

Пока неизвестно, организовал ли мужчина нападение в одиночку, полиция ищет других подозреваемых. Также неизвестно, был ли нападавший знаком с жертвами.

Следователи сотрудничают с Бюро государственной безопасности и предотвращения экстремизма федеральной земли Каринтия.

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