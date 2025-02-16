США ослабят нажим на Беларусь в обмен на свободу политических заключенных

Администрация США готовит масштабную сделку с Минском, в рамках которой согласна ослабить санкционный нажим на Беларусь в обмен на освобождение большого числа политических заключенных, в том числе известных широкой общественности. Об этом, как пишет газета The New York Times (NYT), заявил заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит, общаясь с западными дипломатами в Вильнюсе.

По словам собеседников издания, присутствовавших 13 февраля на этой встрече у американского посольства в Литве, Вашингтон предполагает ослабить санкции против белорусских банков и экспорта калия - ключевого ингредиента удобрений, крупным производителем которых является Беларусь.

Первым шагом к осуществлению этого плана стало освобождение 12 февраля гражданина США и двух белорусских политзаключенных сразу после переговоров Смита с правителем Беларуси Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем. Как отмечает NYT, эта первая встреча Лукашенко с высокопоставленным представителем Госдепартамента за пять лет может свидетельствовать о потеплении отношений между Вашингтоном и ближайшим союзником России.

Переговоры с Минском - рычаг воздействия на Москву

По словам Кристофера Смита, Лукашенко утвердительно ответил на вопрос, готов ли он свернуть репрессии. Важной целью США при этом Смит назвал предоставление Лукашенко "передышки вне орбиты России", рассказали NYT участвовавшие во встрече с ним дипломаты.

Бывший глава службы внешней разведки Польши Петр Кравчик, работавший с первой администрацией Дональда Трампа над ослаблением контроля России над Беларусью, заявил, что Беларусь является "частью более широкого американского подхода к России". По его словам, переговоры с Минском создают для Вашингтона "дополнительные рычаги" воздействия на Россию, чтобы там поняли, что "следует быть более внимательными к аргументам США", которые "противостоят России в Украине, в Африке, в нефтегазовом секторе и в ряде других стратегических областей".

В настоящее время в Беларуси, по данным правозащитной организации "Весна", насчитывается 1226 политических заключенных. За последние месяцы Александр Лукашенко подписал указы о помиловании более 200 осужденных. Однако за это же время были арестованы еще больше людей, указывают активисты оппозиции.

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