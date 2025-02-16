Специальный посланник США по урегулированию конфликта в Украине Кит Келлог заявил, что на переговорах с Россией от нее могут потребовать "территориальных уступок".

В ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности ведущая напомнила слова Келлога о том, что от обеих сторон могут потребоваться уступки, и спросила, на какие уступки должен будет пойти Путин.

"С моей точки зрения это будут такие вещи, как территориальные уступки", — ответил Келлог. Он не стал углубляться в детали.

Россия аннексировала большинство оккупированных ею украинских территорий и заявляет, что не намерена вести переговоры об их возвращении — напротив, она требует от Украины уступить неоккупированную часть четырех областей. Западные страны не признали эти аннексии. Украина удерживает часть российской Курской области, но она относится к этой территории как к потенциальному объекту обмена и заявляла, что не будет аннексировать ее.

Также Келлог сказал, что уступками со стороны России может быть обязательство не применять военную силу в будущем, сокращение вооруженных сил и отказ от альянсов с такими странами, как Северная Корея.

Как только что сообщил Politico, Келлог не будет участвовать в мирных переговорах, которые администрация Трампа хочет начать в ближайшие дни в Саудовской Аравии. Некоторые российские эксперты также писали, что российскую сторону личность Келлога раздражает.

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