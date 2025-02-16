Лидеры стран Европы проведут экстренный саммит по Украине

Главы государств и правительств европейских стран по окончании Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) встретятся в Париже, чтобы выработать общую позицию по Украине. Об этом сообщили в воскресенье, 16 февраля, несколько информационных агентств со ссылкой на дипломатические источники.

По данным медиакомпании ВВС, провести эту неформальную встречу предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, а роль ее главного идеолога взял на себя британский премьер Кир Стармер.

Елисейский дворец пока не делал официальных анонсов саммита, но польский депутат Гжегож Схетына заявил в интервью радиостанции RMF FM, что премьер-министр Польши Дональд Туск планирует 17 февраля принять в нем участие. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в соцсети X, что Макрон "уже зовет лидеров Европы в Париж", но позднее удалил этот пост.

Цель саммита - согласовать общую позицию

Целью этой встречи агентство Reuters назвало согласование общей позиции на фоне опасений, что мирные переговоры с РФ по прекращению войны в Украине, которые продвигают США, не предполагают участия в них Европы.

Отмечается, что Кир Стармер планирует после европейского саммита обсудить его итоги с президентом США Дональдом Трампом, их встреча в Вашингтоне запланирована на конец февраля. После этого ожидается еще один саммит с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского.

В саммите в Париже намерен участвовать и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Если европейцы хотят иметь право голоса, они должны продемонстрировать свою значимость", - сказал он. На MSC генсек НАТО также заявил, что Европа должна выступить с "хорошими предложениями" по обеспечению мира в Украине, если она хочет участвовать в переговорах под руководством США.

Вопросу поддержки Украины и подготовке новых инициатив, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, было посвящено также заседание министров иностранных дел стран ЕС, состоявшееся утром 16 февраля в Мюнхене после конференции по безопасности.

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