Президент Финляндии назвал три этапа для урегулирования войны в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал три этапа для мирного урегулирования войны в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стубба на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Первая фаза — это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", — цитирует его РБК-Украина.

Второй этап, по его словам, — это непосредственное соглашение о прекращении огня. Стубб считает, что перемирие должно быть заключено по линии соприкосновения под международным контролем.

Кроме того, на этом этапе по мнению Стубба, должны обсуждаться параметры мирного процесса, возвращение пленных и вопросы санкций.

Третьим этапом, считает Стубб, должны стать мирные переговоры, которые будут касаться реконструкции и территориальных вопросов.

По его словам, не подлежит обсуждению то, что Украина сама принимает решение по поводу вступления в ЕС и НАТО.

Также, по мнению Стубба, Россия не должна иметь никакого влияния на то, как будет выглядеть будущая архитектура европейской безопасности.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !