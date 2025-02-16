G7: Мирные переговоры повлияют на новые санкции против России

Страны "Группы семи" пообещали, что дипломатические усилия Москвы для достижения мира в Украине повлияют на их решение о новых санкциях в отношении России. Такое заявление опубликовано на сайте МИД Германии в субботу, 15 февраля.

"Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть привязаны к тому, предпримет ли РФ реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которые обеспечат Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному независимому государству", - говорится в документе от имени глав МИД США, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады и Японии. Они встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Министры наиболее экономически развитых стран мира пригрозили наложить на РФ "дополнительные расходы, если та не будет вести добросовестные переговоры, путем установления пределов цен на нефть и газ и путем повышения эффективности санкций против России".

Дональд Трамп - за возвращение к G8 с Россией

Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что выступает за возвращение к формату "большой восьмерки" с участием России. Та уже состояла в G8 с 1997 по 2014 год. После аннексии Крыма объединение продолжило работу в формате "большой семерки".

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против предложения Трампа о возвращении к G8 с Россией. Однако глава дипломатии ФРГ отметила, что "если мы все вернемся на путь мира и эта политика агрессии изменится, то это, конечно, будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных областях".

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