The Telegraph: в НАТО обвинили Киев в растрате дорогостоящих вооружений

Представители Североатлантического альянса обвинили ВСУ в неэффективном использовании оружия и техники, предоставленных союзниками. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.

"Предполагается, что войска Киева сочетают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что привело к потере значительного количества вооружения НАТО", — пишет издание, уточняя, что подобная тактика "отдает приоритет массированной дешевой огневой мощи, а не точным атакам в стиле НАТО", из-за чего дорогостоящее вооружение расходуется "впустую".

Как отметил один из британских военных, системы NLAW, предназначенные для точечных ударов по бронетехнике, применяются так, "будто это дешевые российские РПГ (ручные противотанковые гранатометы — прим. Delfi)". По его словам, украинские военные могут запускать по пять-шесть ракет NLAW по российским позициям одновременно, что делает стоимость такой серии залпов выше 100 тысяч фунтов стерлингов (более 120 тысяч евро).

The Telegraph уточняет, что Великобритания поставила Украине более 5 тысяч таких ракет, а также сотни высокоточных противотанковых ракет Brimstone, которые предназначены для атак с земли или воздуха. По утверждению собеседников газеты, украинские военные, однако, слишком часто промахиваются по наземным целям из-за применения ими "устаревших советских картографических систем".

Еще одним поводом для критики действий ВСУ стал тот факт, что украинские военные часто оставляют дорогостоящее вооружение на поле боя. По данным The Telegraph, это касается, в частности, пусковых установок ракет Javelin стоимостью около 100 тысяч евро, которые могут использоваться в бою неоднократно. По утверждению источников газеты, российская армия таким путем захватила значительное количество этих установок вместе с ракетами и пусковыми платформами. "У российской армии сейчас, вероятно, больше Javelin, чем у британской", — саркастически предположил источник The Telegraph.

Как отмечалось ранее, в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину противотанковые системы, поставляемые Киеву из-за рубежа, такие как NLAW и Javelin, сыграли решающую роль в защите от российских бронетанковых колонн, продвигавшихся к Киеву, Харькову и другим городам. С тех пор российская армия поменяла тактику и теперь пытается захватить восток Украины, используя ракетные удары и тяжелую артиллерию против защитников остающихся под контролем Киева населенных пунктов.

Собеседники The Telegraph при этом признают, что у украинских солдат не было достаточного времени для полноценного освоения тактики НАТО. Обучение, проводимое в Великобритании и в Украине, сравнили с экстерн-курсами для резервистов: рассчитанные на несколько месяцев программы были сокращены до двух недель.

Однако, отмечается в статье, украинские военные зачастую скептически относились к внедрению доктрины НАТО. "Методы подготовки НАТО часто не соответствуют реалиям современной войны. Зарубежное обучение, если оно не адаптировано к украинским условиям и не интегрировано в практики подразделений, не только неэффективно, но и опасно", — приводит The Telegraph слова командира 108-го батальона ВСУ Сергея Филимонова.

В материале газеты указано также, что на основании озвученных британским Минобороны заявлений украинские военные обратились в НАТО за комментариями, однако альянс дать их отказался.

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