ФОТО, ВИДЕО: В Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines

В Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines. Сообщается о восьми пострадавших, пишет телеграм-канал Meduza.io.

Инцидент произошел в аэропорту имени Лестера Пирсона, крупнейшем аэропорту Канады. Самолет Bombardier CRJ 900 прилетел из Миннеаполиса (США). Как пишет CTV со ссылкой на медиков, пострадали восемь человек.



По предварительным данным, большинство пассажиров перевернувшегося в Торонто самолета не пострадали — полиция

Об этом в комментарии агентству Reuters заявила представительница полиции региона Пил Сара Паттен.

"Произошла авиакатастрофа. Однако на данный момент мы не знаем обстоятельств, связанных с ней. Насколько я понимаю, большинство пассажиров выбрались из самолета и не пострадали, но мы все еще пытаемся убедиться в этом, так что мы все еще находимся на месте происшествия и проводим расследование", — цитирует ее Reuters.

В аккаунте аэропорта в соцсети X говорится, что к месту "инцидента" выехали бригады скорой помощи. Сообщается что на борту было около 80 человек.

Последнюю неделю в Торонто шли сильные снегопады. В районе аэропорта выпало 53,6 сантиметра осадков — больше, чем в ноябре, декабре и январе вместе взятых.

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