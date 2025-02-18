В итальянском порту произошли взрывы на борту нефтяного танкера. СМИ пишут, что он входит в "теневой флот" РФ

В итальянском порту Савона прогремели два взрыва на разгружавшемся нефтяном танкере Seajewel. Инцидент произошел еще вечером 14 февраля, после того как судно под флагом Мальты прибыло из Алжира, а его команда начала выгрузку сырой нефти, сообщают итальянские издания.

По данным Corriere della Sera, экипаж сообщил об инциденте в ночь на 15 февраля. В результате в корпусе танкера образовалась пробоина со следами внешнего воздействия — металлические листы были "вогнуты внутрь корпуса", пишет газета Il Fatto Quotidiano. Утечек нефти не было выявлено, пострадавших нет.

Руководство порта сообщило, что выгрузка нефти была остановлена в связи с "некоторыми неисправностями, которые еще предстоит установить". Инцидент расследует прокуратура Савоны. При этом рассматривается множество версий: от технической неисправности до столкновения и приведения в действие взрывного устройства.

К следственным действиям привлечена водолазная бригада ВМС Италии, проинформировано управление по борьбе с организованной преступностью в Генуе.

По информации "Украинской правды", нефтяной танкер Seajewel входит в российский теневой флот, на нем перевозится российская нефть в Европу в обход санкций ЕС. В 2024 году он трижды загружался в РФ, а во время одного из рейсов танкер был замечен во время разгрузки в румынском порту Констанца после прибытия из турецкого Джейхана.

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